محدّث انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (1) إيبار

السبت، 06 أبريل 2019 - 16:05

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إيبار

يستقبل ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز 11 برصيد 39 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.+90 بنزيمة يهدر فرصة جديدة ويسدد الكرة على القائم

ق.88 بنزيمة يهدر فرصة والمرمى خالٍ بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز

ق.87 بنزيمة يهدر فرصة الهاتريك بعد انفراد وتألق من ديميتروفيتش حارس إيبار

ق.82 كريم بنزيمة يسجّل رأسية جديدة بعد عرضية من توني كروس

ق.59 كريم بنزيمة يسجل هدفا بضربة رأسية بعد عرضية ألفارو أودريوزولا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 مارك كاردونا يسجل الهدف الأول لـ إيبار

ق.10 إيبار يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من مارك كوركوريّا مرت مباشرة من مارك كاردونا في مواجهة المرمى

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

ريال مدريد إيبار الدوري الإسباني

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