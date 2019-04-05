محدّث انتهت في إنجلترا – ساوثامبتون (1) - (3) ليفربول.. فوز عصيب

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 20:36

كتب : FilGoal

نابي كيتا - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ساوثامبتون وليفربول التي تقام على ملعب سانت ماري في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

أما ساوثامبتون فيحتل المركز الـ16 بـ33 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أول مراكز الهبوط.

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نهاية اللقاء بفوز ليفربول على ساوثامبتون بنتيجة 3-1

86: هندرسون يسجل الهدف الثالث لليفربول.

80: جوووووووووووووووووووووووول صلاااااح يسجل الهدف الثاني لليفربول.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق36: جوووووووول ليفربول يدرك التعادل عن طريق نابي كيتا.

ق9: جووووووووول شين لونج يسجل الهدف الأول لساوثامبتون.

انطلاق المباراة.

ليفربول ساوثامبتون

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