رئيس تشيلسي يحسمها: أبراموفيتش لن يبيع النادي

العديد من التقارير أشارت إلى رغبة رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي في بيع النادي في ظل الأزمات الدبلوماسية التي تمنعه من دخول بريطانية، لكن رئيس النادي اللندني حسم الأمر.

المالك الروسي للبلوز لم يتمكن من حضور أي مباريات لناديه خلال الموسم الجاري بعدما قطعت إنجلترا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، مما أثار الشائعات حول رغبته في بيع النادي مقابل 3.3 مليار إسترليني كما أوقف النادي خططه لبناء استاد جديد.

رغم ذلك نفى الأمريكي بروس باك رئيس مجلس إدارة تشيلسي تلك الأنباء، وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "مل شيء يفعله أبراموفيتش يؤكد من جديد التزامه تجاه النادي".

وأضاف "نسمع منه يوميا ويتحدث معنا عن اللاعبين والأنشطة التجارية، لذا أود القول إنه ملتزم صوب تشيلسي".

وكانت تقارير قد أشارت إلى اهتمام سير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا، بشراء تشيلسي من ملياردير النفط الروسي.

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