مواعيد مباريات الجمعة 5 أبريل 2019 والقنوات الناقلة – ليفربول يواجه ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الجمعة، والموافق 5 أبريل 2019، والقنوات الناقلة.

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ليفربول يحل ضيفا على ساوثامبتون الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

ويلعب ماينز مع فرايبورج الساعة الثامنة والنصف مساء في الدوري الألماني. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

وأخيرا، يلعب بوردو مع مارسيليا الساعة التاسعة إلا ربع مساء في الدوري الفرنسي. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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