تقرير: ريال مدريد وجهة مفاجئة محتملة لإيريك بايلي

الخميس، 04 أبريل 2019 - 20:30

كتب : FilGoal

إريك بايلي

دخل إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد على قائمة الانتقالات التي يرغب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إبرامها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

إريك بايلي

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ذا الصن" الإنجليزية اليوم الخميس في تقرير لها إن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لا يريد استمرار بايلي مع الفريق.

وأوضح التقرير أن وكيل أعمال المدافع الإيفواري يعلم باهتمام ريال مدريد بضمه الصيف المقبل خاصة أن يونايتد لم يتحدث معه بشأن تجديد تعاقد بايلي رغم تبقي 15 شهرا على نهايته.

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وأشار التقرير إلى أن زيدان كان معجب ببايلي حينما كان يلعب في صفوف فياريال ولكن يونايتد نجح وقتها في ضمه لصفوفه.

ولم يشارك بايلي في الموسم الجاري مع يونايتد سوى في 17 مباراة في كل البطولات.

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