اندبندنت: سان جيرمان يستعد للانقضاض على دي خيا.. سيلبون كل مطالبه

الخميس، 04 أبريل 2019 - 19:15

كتب : FilGoal

دي خيا - توتنام - مانشستر يونايتد

بعد ريمونتادا برشلونة بـ6-1 انقضوا على الفريق الإسباني ليحصلوا على نيمار دا سيلفا في صفقة مدوية، والآن بعد ريمونتادا مانشستر يونايتد بـ 3-1، يستعدون للانقضاض على دافيد دي خيا. هنا نتحدث عن باريس سان جيرمان.

صحيفة إندبندنت كشفت في تقرير حصري لها رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

مفاوضات مانشستر يونايتد مع الإسباني دي خيا من أجل تجديد عقده مع الفريق "وصلت لطريق مسدود"، وفقا لتقارير صحيفة إنجليزية سابقة. (طالع التفاصيل)

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تجميد المفاوضات بين دي خيا ومانشستر يونايتد تأتي بسبب راتب الـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الذي يستعد النادي الباريسي لتوفيره للحارس الإسباني.

وأشارت صحيفة إندبندنت إلى "باريس سان جيرمان مستعدون لتلبية كل مطالب دي خيا وتوفير راتب 350 ألف جنيه إسترليني له".

دي خيا الذي ينتهي عقده مع يونايتد في 2020 أصبح هدفا رئيسيا لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك ليخلف جانلويجي بوفون في مركز حراسة المرمى.

صاحب الـ 28 عاما لن يكون اللاعب الوحيد الذي يرغب باريس سان جيرمان في ضمه من يونايتد، بل اقترب النادي الباريسي أيضا من ضم أندير هيريرا في صفقة انتقال حر.

هيريرا رفض عرضا من يونايتد لتجديد تعاقده يحصل بمقتضاه على 113 ألف يورو أسبوعيا، ليتحرك باريس سان جيرمان ويتمم اتفاقه مع لاعب الوسط. (طالع التفاصيل)

وكان دي خيا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد لولا أزمة "الفاكس" في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية عام 2015.

الصفقة لم تتم وريال مدريد بعد ذلك أتم تعاقده مع تيبو كورتوا من تشيلسي.

صاحب الـ 28 عاما شارك مع يونايتد في 39 مباراة هذا الموسم وخرج بشباك نظيف في 10 مباريات.

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