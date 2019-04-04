ماني لاعب الشهر في ليفربول

الخميس، 04 أبريل 2019 - 13:18

كتب : FilGoal

ماني

حصل ساديو ماني نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال شهر مارس المنقضي والتي تمنحها شركة ستاندرد تشارترد راعية النادي الإنجليزي.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

ليفربول

وتألق قائد السنغال في مارس وسجل 5 أهداف مع الفريق منها 3 في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفين في دوري أبطال أوروبا أطاحا ببايرن ميونيخ من الدور ثمن النهائي.

وقدم الجناح البالغ عمره 26 عاما أداء طيبا وساهم في استمرار منافسة ليفربول على لقب الدوري ليحصل على النسبة الأكبر من تصويت الجمهور لاختيار اللاعب الأفضل عبر موقع ليفربول.

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وأعرب ماني عن سعادته بالقول لموقع ليفربول:"كان شهرا مميزا على صعيد الأداء بالنسبة لي وكل اللاعبين لأننا فزنا بكل المباريات تقريبا. كان شهرا رائعا. الحصول على الجائزة من قبل الجمهور أمر رائع، ما أستطيع فعله هو تقديم أفضل ما لدي في كل لقاء، تسجيل وصناعة الأهداف".

واختار ماني هدفه الأول في شباك بايرن كأفضل هدف سجله في مارس مشيرا "حين استلمت الكرة أردت أن أسددها بقدمي اليمنى لكن حين رأيت الحارس غيرت رأيي وقررت الاتجاه ناحية اليسار. قبل أن أسدد، رأيت اللاعبين يركضون باتجاه المرمى لذا حاولت لعب الكرة من فوقهم ليصعب عليهم إبعادها".

ويحتل ليفربول وصافة الدوري بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون يوم الجمعة في الجولة 33 من الدوري.

ونال فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الجائزة في فبراير وحصل عليها ماني في يناير بينما كانت من نصيب محمد صلاح نجم مصر مرتين في أكتوبر وديسمبر الماضيين.

ماني ليفربول

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