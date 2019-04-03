انتهت في إنجلترا – سيتي (2) - (0) كارديف.. تشيلسي (3) - (0) برايتون
الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 20:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم الأربعاء.
جميع المباريات ستنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
مانشستر سيتي X كارديف (الجولة 33)
نهاية المباراة بفوز سيتي بهدفين دون رد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق44: جووووول الهدف الثاني لسيتي عن طريق ليروي ساني.
ق7: جوووووول دي بروين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي.
انطلاق المباراة.
تشيلسي X برايتون (الجولة 27)
نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بثلاثية دون رد.
ق63: جووووووووول روبن لوفتس شيك يسجل الهدف الثالث لتشيلسي.
ق60: جوووووووول هازارد يضيف الهدف الثاني لتشيلسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق38: جوووووووول الهدف الأول لتشيلسي عن طريق أوليفييه جيرو.
انطلاق المباراة.
توتنام X كريستال بالاس (الجولة 31)
نهاية المباراة بفوز توتنام بهدفين دون رد.
ق80: جووووووووول كريستيان إيريكسن يسجل الهدف الثاني لتوتنام.
ق57: جووووووووول سون يسجل الهدف التاريخي لتوتنام، صاحب أول هدف للسبيرز في ملعبهم الجديد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
انطلاق المباراة.