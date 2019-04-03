انتهت في إنجلترا – سيتي (2) - (0) كارديف.. تشيلسي (3) - (0) برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم الأربعاء.

جميع المباريات ستنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي X كارديف (الجولة 33)

نهاية المباراة بفوز سيتي بهدفين دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق44: جووووول الهدف الثاني لسيتي عن طريق ليروي ساني.

ق7: جوووووول دي بروين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي.

انطلاق المباراة.

تشيلسي X برايتون (الجولة 27)

نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بثلاثية دون رد.

ق63: جووووووووول روبن لوفتس شيك يسجل الهدف الثالث لتشيلسي.

ق60: جوووووووول هازارد يضيف الهدف الثاني لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق38: جوووووووول الهدف الأول لتشيلسي عن طريق أوليفييه جيرو.

انطلاق المباراة.

توتنام X كريستال بالاس (الجولة 31)

نهاية المباراة بفوز توتنام بهدفين دون رد.

ق80: جووووووووول كريستيان إيريكسن يسجل الهدف الثاني لتوتنام.

ق57: جووووووووول سون يسجل الهدف التاريخي لتوتنام، صاحب أول هدف للسبيرز في ملعبهم الجديد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق المباراة.