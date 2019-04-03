تشكيل مانشستر سيتي - تغييرات بالجملة لمواجهة كارديف

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 20:04

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أجرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تغييرات بالجملة في تشكيل فريقه لمواجهة كارديف سيتي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كارديف في الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد

ويجلس سيرجيو أجويرو مهاجم سيتي على مقاعد البدلاء ويقود الهجوم جابريال خيسوس.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: دانيلو – جون ستونز – إيميريك لابورتي – زينشينكو.

الوسط: فيرناندينيو – كيفين دي بروين – فيل فودين.

الهجوم: ليوري ساني – خيسوس – رياض محرز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

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