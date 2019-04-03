تقرير: مانشستر سيتي يرغب في ضم لاعب أتليتكو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 16:36

كتب : FilGoal

رودري - أتليتكو - بيتيس

يرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع رودري لاعب وسط أتليتكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب تقرير إسبانية.

إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية ذكرت أن بيب جوارديولا مدرب السماوي معجب بقدرات اللاعب صاحب الـ20 عاما الذي شارك في 5 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني.

ونادي مدينة مانشستر الأزرق مستعد لدفع 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعب فياريال السابق مع النادي العاصمي بحسب الإذاعة.

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وأشار التقرير إلى أن اسم رودري هو ثالث اسم يرتبط بالانتقال إلى مانشستر سيتي بعد كلا من ساؤول نيجويز وتوماس بارتي.

ويعتبر البعض رودري، الذي انتقل لصفوف أتليتكو قادما من فياريال مقابل 20 مليون يورو، خليفةً لسيرخيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، في المنتخب الإسباني.

وأتم التقرير أنه رغم امتداد عقد رودري مع الروخيبلانكوس حتى 2023 إلا أن نادي العاصمة الإسبانية لن يفرط في خدماته إلا مع دفع الشرط الجزائي.

مانشستر سيتي حاول في وقت سابق التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس، إلا أن الأخير فضل الانضمام إلى صفوف برشلونة لمدة 5 سنوات بدءا من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو.

رودري مانشستر سيتي

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