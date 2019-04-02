سولشاير بعد الهزيمة ضد ولفرهامبتون: قدمنا ما يكفي للفوز.. وراض عن المستوى حتى الدقيقة 75

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه قدم ما يكفي للفوز على ولفرهامبتون وأنه كان الطرف الأفضل في اللقاء.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء في ملعب مولينيكس بهدفين لهدف في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث سولشاير عقب المباراة قائلا: "هذه كانت واحدة من المباريات التي نلعب فيها جيدا ونقدم ما يكفي لتسجيل ثلاثة أهداف ولكننا نخسر في النهاية".

وواصل "أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد لكن ولفرهامبتون استغل خطأين لنا وسجل هدفين ولكن هذه هي كرة القدم".

وعن طموح فريقه في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قال: "مازال أمامنا ست مباريات لحصد 15 نقطة وأرى إنها كافية لاحتلال المركز الثالث".

وتابع "علينا أن ننهض فهي نتيجة سيئة ولكن أداء جيد منا حتى الدقيقة 75 بالتحديد".

أما عن طرد آشلي يونج قال: "قرار سيء من اللاعب وجيد من الحكم فعندما تحصل على بطاقة صفراء يكون هناك مغامرة في الانزلاق على الخصم بعدها".

بتلك النتيجة تجمد رصيد يونايتد عند 61 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الرابع وللأخير لقاء أقل.

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