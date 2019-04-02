انتهت – ولفرهامبتون (2) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار أصحاب الأرض

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد التي تقام على ملعب مولينيكيس لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار ولفرهامبتون بهدفين لهدف.

ق77: جوووووووول الهدف الثاني لوفرهامبتون عن طريق سمالينج بالخطأ في مرماه.

ق58: طرد لآشلي يونج عقب حصوله على إنذارين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق25: جوووووووووووول التعادل لولفرهابمتون عن طريق ديوجو جوتا.

ق13: جوووووووووووول الهدف الأول ليونايتد بعد تسديدة قوية من مكتوميناي.

انطلاق المباراة.

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