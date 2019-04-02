تشكيل مانشستر يونايتد – عودة لوكاكو في 6 تبديلات لسولشاير ضد ولفرهامبتون

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 20:12

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

أجرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ستة تبديلات على تشكيل فريقه الذي بدأ لقاء واتفورد السابق وذلك في مواجهة ولفرهامبتون.

ويحل يونايتد ضيفا اليوم الثلاثاء على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس لملاقاته في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- كريس سمالينج- آشلي يونج

في الوسط: سكوت مكتوميناي- فريد- بول بوجبا- ديوجو دالوت- جيسي لينجارد

في الهجوم: روميلو لوكاكو

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وفيل جونز وماركوس روخو وأندرياس بيريرا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وأنتوني مارسيال.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بالتساوي مع توتنام لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة السبيرز.

ويبتعد يونايتد عن أرسنال صاحب المركز الثالث بنقطتين فقط.

اما ولفرهامبتون يحتل المركز السابع بـ44 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي لكنه يتفوق في فارق الأهداف.

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