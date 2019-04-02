يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في الجولة الـ27 للدوري المصري.

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وتقام المباراة في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وأجرى مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي 7 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد عن مباراة القمة السابقة.

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ق100 نهاية المباراة

ق99 صالح جمعة يضيف الثاني بعد مهارة رائعة من رمضان صبحي

ق92 جيرالدو ينفذ عرضية تصل إلى علي معلول على حدود منطقة الجزاء ويسجل من تسديدة قوية

ق82 خروج عمار حمدي ويشارك كريم الديب بدلا منه

ق 76: التغيير الثاني للأهلي بنزول صالح جمعة بدلا من كريم نيدفيد

ق 75: علي معلول ينفذ الركلة الحرة وتصطدم بالحائط وتخرج ركنية

ق 74: ناصر ماهر يحصل على خطأ أمام منطقة الجزاء بعد عرقلة من أحمد توفيق

ق 64: التغيير الأول للأهلي بنزول رمضان صبحي بدلا من حسين الشحات

ق 63: التغيير الأول للاتحاد بنزول رزاق سيسيه بدلا من توني سيلفا

ق 60: انطلاقة من أزارو في الناحية اليمنى الذي أرسل عرضية رائعة إلى ناصر ماهر ليسدد ولكن الهاني سليمان يتألق ويبعد الكرة

ق 47: إنذار لمحمود رزق بعد تدخل قوي مع أزارو في وسط الملعب ومنع هجمة واعدة

ق 46: علي ملعول يحصل على إنذار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 36: عمار حمدي يخترق دفاع الأهلي ويمرر كرة خطيرة ينقذها الشناوي قبل أن تصل إلى خالد قمر أمام الشباك الخالية

ق 24: عمار حمدي يخترق ويرسل عرضية تصطدم بيد ياسر إبراهيم والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 23: ناصر ماهر يستلم الكرة في وسط الملعب ويطلق تسديدة صاروخية تمر جوار المرمى في فرصة خطيرة

ق 21: تمريرة حريرية من السولية إلى حسين الشحات تجعله يخترق منطقة الجزاء من الناحية اليمنى قبل أن يسدد في يد الهاني سليمان وتخرج الكرة لركنية

ق 16: اختراقة من حسين الشحات وعرضية تابعها وليد أزارو ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع

ق 12: جيرالدو يحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكم

ق 4: انطلاقة من وليد أزارو من الناحية اليسرى وأرسل عرضية أرضية لم تجد من يتابعها

انطلاق المباراة