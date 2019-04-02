تشكيل الأهلي - الشحات وفتحي أساسيان ضد الاتحاد.. لاسارتي يجري 7 تغييرات عن مباراة القمة

أجرى مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي 7 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري عن المباراة السابقة أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ27 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

ودفع لاسارتي بكل من أحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ونيدفيد وجيرالدو والشحات ووليد أزارو من البداية.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: كريم نيدفيد – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: جيرالدو – ناصر ماهر – حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو.

بينما جاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي - حسام عاشور – محمد هاني – رمضان صبحي – سعد سمير – مروان محسن – صالح جمعة.

بينما خرج جونيور أجايي خارج القائمة وذلك قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز التاسع بـ32 نقطة.

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