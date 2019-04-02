استراحة في الدوري - الإسماعيلي (1) المقاولون (0).. إنبي (1) الإنتاج الحربي (0) نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 16:51

كتب : FilGoal

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

يلعب فريق الإسماعيلي ضد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وفي نفس التوقيت يلعب إنبي ضد الإنتاج الحربي في الجولة 27 من مسابقة الدوري.

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 32 نقطة من 22 مباراة بينما المقاولون العرب سادسا برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

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ويأتي إنبي في المركز 18 والأخير برصيد 23 نقطة من 26 مباراة والإنتاج الحربي ثامنا برصيد 32 نقطة من 26 مباراة.

لمتابعة الإسماعيلي والمقاولون دقيقة بدقيقة من هنا

لمتابعة إنبي والإنتاج الحربي دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق10 أحمد شكري يراوغ حارس مرمى الإنتاج ويسجل الأول لإنبي

ق5 بامبو يفتتح التسجيل للإسماعيلي من تسديدة قوية

انطلاق المباراة

تنطلق المباريات بعد قليل

الإسماعيلي المقاولون الدوري المصري

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