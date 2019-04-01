محدّث انتهت - أرسنال (2) - (0) نيوكاسل

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

رامسي - أرسنال - نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال أمام نيوكاسل في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

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** انتهت

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** تمريرة رائعة بالرأس من أوبا وضعت لاكازيت منفردا والأخير يضعها "لوب" في الشباك

** ق 83 جوووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الثاني لـ أرسنال

** ق66 مشاركة محمد النني بدلا من رامسي

** ق60 أوباماينج بدلا من أيوبي

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (1) - (0) نيوكاسل

** نهاية الشوط الأول

** مدافع نيوكاسل يُبعد تسديدة لاكازيت من عند خط المرمى ليحرم أرسنال من هدف ثان محقق

** فرص بالجملة من أرسنال على مرمى نيوكاسل ولكن لاكازيت وأوزيل وإيوبي يهدرون كل الفرص

** لعبة ثنائية بين لاكازيت ورامسي والأخير يسدد بإتقان ويهز الشباك

** ق29 جوووووووووووووووووووول رامسي والهدف الأول لـ أرسنال في مرمى نيوكاسل

** ق11 هدف ملغي لأرسنال عن طريق رامسي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال نيوكاسل

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