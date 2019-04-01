محدّث انتهت - أرسنال (2) - (0) نيوكاسل
الإثنين، 01 أبريل 2019 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال أمام نيوكاسل في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.
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** انتهت
** تمريرة رائعة بالرأس من أوبا وضعت لاكازيت منفردا والأخير يضعها "لوب" في الشباك
** ق 83 جوووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الثاني لـ أرسنال
** ق66 مشاركة محمد النني بدلا من رامسي
** ق60 أوباماينج بدلا من أيوبي
** انطلاق الشوط الثاني
** أرسنال (1) - (0) نيوكاسل
** نهاية الشوط الأول
** مدافع نيوكاسل يُبعد تسديدة لاكازيت من عند خط المرمى ليحرم أرسنال من هدف ثان محقق
** فرص بالجملة من أرسنال على مرمى نيوكاسل ولكن لاكازيت وأوزيل وإيوبي يهدرون كل الفرص
** لعبة ثنائية بين لاكازيت ورامسي والأخير يسدد بإتقان ويهز الشباك
** ق29 جوووووووووووووووووووول رامسي والهدف الأول لـ أرسنال في مرمى نيوكاسل
** ق11 هدف ملغي لأرسنال عن طريق رامسي
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة