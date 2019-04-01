التشكيل - رغم غياب خربين.. بيراميدز بالقوة الضاربة أمام بتروجت

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 18:32

كتب : عاطف شادي

بيراميدز

أعلن رامون دياز المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت في الجولة الـ27 للدوري المصري ودفع بالقوة الضاربة من البداية.

ويقود الثلاثي الأجنبي إيريك تراوري وجون سيفونتي وكريستيان بينافينتي هجوم بيراميدز أمام الفريق البترولي.

ويغيب عمر خربين المهاجم السوري لفريق بيراميدز عن المباراة بسبب عودته مصابا من منتخب سوريا وعدم خوض أي مران مع الفريق.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – عمر ميداني – أحمد أيمن منصور – عمر جابر.

الوسط: محمد فاروق – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد.

الهجوم: جون سيفوينتي – كريستيان بينافينتي – إيريك تراوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصد 48 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الـ15 برصد 25 نقطة.

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