خاص الزمالك لـ في الجول: ليس لدينا مانع بمواجهة المصري في السويس

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك - المصري

لا يمانع الزمالك خوض مواجهة المصري في ملعب الجيش بالسويس في ظل غلق ملعب برج العرب بسبب أعمال الصيانة.

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ليس لدينا مانع في خوض مباراة المصري في ملعب الجيش بالسويس".

وواصل "خضنا عليه بعض المباريات من قبل وهو ملعب جيد".

أخبار متعلقة

المصري لـ في الجول: أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة نطلب فيه مواجهة الأهلي والزمالك في السويس مران الزمالك – تأهيل لساسي وحفني.. تدريبات تكتيكية للاعبين وقوية للحراس رسميا – الاتحاد يواجه الأهلي في برج العرب.. وتعديل موعد انطلاق المباراة

وكان المصري كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن إرساله لخطاب لاتحاد الكرة يطلب فيه مواجهة الأهلي والزمالك في ملعب الجيش بالسويس. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري في العاشر من شهر أبريل الجاري في إطار الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعدما خاض 23 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع بعدما خاض 24 لقاء وحصد 42 نقطة.

اقرأ أيضا

اختبار اليوم لملعبي برج العرب والمكس.. والكرة في ملعب الأندية بالنسبة لمباريات إفريقيا

سبب عدم مشاركة باسم مرسي ضد الزمالك

الكشف عن حكم الإياب بين الأهلي وصن داونز

هل الفترة الحالية هي الأطول لـ صلاح دون أهداف

اعتذار من اتحاد الكرة

برج العرب ضمن أكبر 30 ملعبا في العالم

إحصائية مرعبة.. برج العرب يستغيث

الزمالك المصري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الانتصار الأول منذ 99 يوما.. مصطفى محمد يعبر بالجيش الحدود لـ المركز العاشر 18 دقيقة | الدوري المصري
فالفيردي يتحدث عن إحصائية تاريخية مهمة لـ برشلونة.. وهل يريح ميسي أمام فياريال 23 دقيقة | أوروبا
أليجري: نأمل أن يكون رونالدو متاحا أمام أياكس.. الأمر ليس سهلا 42 دقيقة | أوروبا
التشكيل - رغم غياب خربين.. بيراميدز بالقوة الضاربة أمام بتروجت 49 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك لـ في الجول: ليس لدينا مانع بمواجهة المصري في السويس 53 دقيقة | الدوري المصري
ماتيو جيندوزي.. تذكّروا الاسم 57 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك