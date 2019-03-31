يحل تشيلسي ضيفا على كارديف سيتي ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويقع تشيلسي في المركز السادس برصيد 57 نقطة من 30 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال.

أما كارديف فيقع في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة من 30 مباراة، وتفصله 5 نقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط.

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نهاية المباراة

ق91: لوفتوس تشيك يضرب برأسية وتشيلسي يعود.. 2-1!

ق85: أزبيليكويتا يتعادل برأسية قريبة.. والإعادة تثبت تسلل الإسباني لكن الهدف يحتسب.

ق80 كارديف متقدم بهدف نظيف

ق46 فيكتور كاماراسا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول السلبي.

انطلاق المباراة