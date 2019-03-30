مانشستر يونايتد يستقبل واتفورد في أول مواجهة لأولي جونار سولشاير كمدرب دائم للشياطين الحمر ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد يونايتد في المركز الخامس برصيد 58 نقطة فيما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق.90 دوكوري يسجّل هدف واتفورد بعد مجهود رائع

ق.72 أنتوني مارسيال يسجل هدف مانشستر يونايتد الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.28 ماركوس راشفورد يسجّل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد بعد تمريرة رائعة من لوك شاو خلف الدفاع

ق.12 رأسية من تروي ديني ودافيد دي خيا يتصدى ببراعة ويتعرض لإصابة في الركبة

انطلاق اللقاء