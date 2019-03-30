تشكيل يونايتد - ماتا وراشفورد ومارسيال يقودون الهجوم أمام واتفورد

السبت، 30 مارس 2019 - 16:03

كتب : FilGoal

لوك شاو - فريد - أرسنال - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام واتفورد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خوان ماتا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

واعتمد سولشاير في مباراته الأولى كمدرب دائم على الثلاثي ماتا وراشفورد ومارسيال في الهجوم.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أشلي يانج، فيل جونز، كريس سمولينج، لوك شاو.

الوسط: أندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش، بول بوجبا.

الهجوم: خوان ماتا، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.

ويتواجد يونايتد في المركز الخامس برصيد 58 نقطة فيما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

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