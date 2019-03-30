يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

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- نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي والزمالك.

ق90+1: عبد الله جمعة ينفذ ركلة حرة لكن في يد الشناوي.

ق86: أزارو يهدر فرصة بغرابة بعدما انفرد بمرمى جنش لكنه مرر الكرة إلى عبد الله جمعة!

ق82: خروج أجايي ومشاركة صالح جمعة في الأهلي.

ق81: أحداد يهدر فرصة لا تُصدق للزمالك، الكرة تصله بعد ركنية والمرمى خالي من محمد الشناوي لكنه يسدد فوق العارضة.

ق80: خروج كهربا ومشاركة عمر السعيد.

ق79: بطاقة صفراء لمحمد هاني بعد تدخل على طارق حامد.

ق76: إنذار جديد، حميد أحداد يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على السولية.

ق75: إنذار لرمضان صبحي بعد تدخل على أوباما.

ق73: أزارو يشارك بدلا من مروان محسن في الأهلي.

ق72: بطاقة صفراء لكلا من طارق حامد ومروان محسن بعد اشتباكهما دون كرة.

ق62: أحداد أول تغيير للزمالك ويشارك بدلا من زيزو.

ق59: عرضية أولى من جيرالدو وصلت إلى رمضان صبحي الذي هيأها للسولية القادم من الخلف ويسدد في يد جنش.

ق57: جيرالدو أول تغيير للأهلي ويشارك بدلا من ناصر ماهر.

ق52: فرجاني يلعب كرة طولية متقنة لخالد بوطيب لكن الشناوي يخرج ويبعدها من أمامه، وتصل لكهربا الذي يسدد فوق العارضة.

ق50: كرة طولية لزيزو والشناوي يخرج ويحولها لركنية.

ق46: أوباما يهدر فرصة بغرابة شديدة، ينطلق بالكرة نحو المرمى ويمرر الكرة لزيزو المتسلل رغم وجود بوطيب في موقع أفضل ودون تسلل.

- بداية الشوط الثاني.

ق45+2: إثارة كبيرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، محمد عبد الغني يبعد رأسية ناصر ماهر من على خط المرمى.

ق38: توقف اللعب بسبب إصابة عبد الله جمعة وتلقيه العلاج.

ق35: كهربا ينطلق بالكرة نحو مرمى الأهلي، لكن سعد سمير يستخلص الكرة وسط مطالبة من نجم الزمالك باحتساب خطأ.

ق33: تسديدة قوية من أوباما لكن تمر بجوار القائم الأيسر.

ق29: جنش يتصدى لتسديدة قوية من عمرو السولية، والونش يحول الكرة لركنية.

ق27: فرجاني ساسي يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على جونيور أجايي.

ق25: أرضية الملعب تبدو متأثرة بالأمطار، ولاعبو الفريقين يواجهون صعوبة في نقل الكرة.

ق22: خطأ دفاعي من الأهلي والكرة تصل إلى فرجاني ساسي الذي لعب تمريرة بينية لخالد بوطيب لكن الشناوي مرة أخرى يخرج من مرماه ويمسك الكرة.

ق21: بداية الخطورة من الزمالك مرة أخرى، فرجاني ساسي يلعب ركلة حرة تمر من الجميع لتصل لكهربا لكن محمد الشناوي ينقذ الموقف.

ق7: الظهور الهجومي الأول للزمالك عبر كرة طولية إلى زيزو لكن محمد الشناوي يمسك الكرة سريعا.

- ق5: تسديدة أولى من الأهلي عن طريق جونيور أجايي لكن الكرة تعلو العارضة.

- ق3: الكاميرات التليفزيونية تنقل صور هطول الأمطار بغزارة على ملعب المباراة.

- بداية المباراة.

المباراة تنطلق بعد قليل

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18:00 تعرف على تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. عاشور يجاور السولية

18:00 كما انفرد FilGoal.com محمود علاء وحمدي النقاز خارج قائمة الزمالك.. تعرف على التشكيل بالكامل

17:30 حافلة الأهلي تصل برج العرب

17:22 حافلة الزمالك تصل برج العرب.

17:20 حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب برج العرب

17:07 طاقم الحكام يقرر إقامة المباراة في موعدها بشكل طبيعي وذلك بعد معاينة أرض الملعب. القمة في موعدها

17:00 مشاركة حمدي النقاز بشكل أساسي مع الزمالك أمام الأهلي أصبحت صعبة للغاية بسبب الإصابة، حسبما علم FilGoal.com.

الأقرب الآن هو غياب حمدي النقاز بل وخروجه من قائمة الزمالك بالكامل.

16:56 وصول طاقم التحكيم إلى ملعب برج العرب

16:56 حافلة الزمالك تتحرك إلى ملعب برج العرب.

16:55 كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك قرر استبعاد محمد إبراهيم من القائمة النهائية لفريقه في القمة، حسبما علم FilGoal.com.

وقرر اللاعب التواجد في مدرجات برج العرب بشكل طبيعي لمؤازرة فريقه

16:20 الأمور حسمت.. مباراة القمة ستقام في موعدها حسب عامر حسين. (طالع التفاصيل)

15:37 اختبار طبي لمحمود علاء للتعرف على موقفه من خوض المباراة. (طالع التفاصيل)

15:15 الأهلي: ملتزمون بخوض المباراة في موعدها وحالة الملعب مطمئنة

14:15 توقف الأمطار وشفط المياه المتراكمة في الملعب.

14:00 ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: حكم اللقاء سيتوج للاستاد لمعاينة الملعب قبل اتخاذ قراره. (طالع التفاصيل)

12:30: عامر حسين: نحسم قرارانا بتأجيل المباراة أو لا في غضون ساعتين بعد الأمطار الغزيرة التي تعرض لها الملعب. (طالع التفاصيل)