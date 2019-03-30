يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

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17:30 حافلة الأهلي تصل برج العرب

17:22 حافلة الزمالك تصل برج العرب.

17:20 حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب برج العرب

17:07 طاقم الحكام يقرر إقامة المباراة في موعدها بشكل طبيعي وذلك بعد معاينة أرض الملعب. القمة في موعدها

17:00 مشاركة حمدي النقاز بشكل أساسي مع الزمالك أمام الأهلي أصبحت صعبة للغاية بسبب الإصابة، حسبما علم FilGoal.com.

الأقرب الآن هو غياب حمدي النقاز بل وخروجه من قائمة الزمالك بالكامل.

16:56 وصول طاقم التحكيم إلى ملعب برج العرب

16:56 حافلة الزمالك تتحرك إلى ملعب برج العرب.

16:55 كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك قرر استبعاد محمد إبراهيم من القائمة النهائية لفريقه في القمة، حسبما علم FilGoal.com.

وقرر اللاعب التواجد في مدرجات برج العرب بشكل طبيعي لمؤازرة فريقه

16:20 الأمور حسمت.. مباراة القمة ستقام في موعدها حسب عامر حسين. (طالع التفاصيل)

15:37 اختبار طبي لمحمود علاء للتعرف على موقفه من خوض المباراة. (طالع التفاصيل)

15:15 الأهلي: ملتزمون بخوض المباراة في موعدها وحالة الملعب مطمئنة

14:15 توقف الأمطار وشفط المياه المتراكمة في الملعب.

14:00 ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: حكم اللقاء سيتوج للاستاد لمعاينة الملعب قبل اتخاذ قراره. (طالع التفاصيل)

12:30: عامر حسين: نحسم قرارانا بتأجيل المباراة أو لا في غضون ساعتين بعد الأمطار الغزيرة التي تعرض لها الملعب. (طالع التفاصيل)