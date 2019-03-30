انتهت في إنجلترا - فولام (0) مانشستر سيتي (2).. فوز جديد للسماوي

الدوري الإنجليزي الممتاز عاد من جديد، ومباريات الجولة 32 من المسابقة تُستهل بلقاء مانشستر سيتي مع فولام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الذي لعب مباراة أكثر.

أما فولام فيتواجد في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة من 31 مباراة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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انتهت

ق60: تسديدة قوية من سترلينج ولكن ريكو يتألق ويتصدى لها بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: تسديدة قوية رائعة من جوندوجان ولكن إلى جوار القائم.

ق27: أجويرو يضيف الهدف الثاني تسديدة من فوق الحارس.

ق9: تسديدة خادعة من دي بروين ولكن الحارس سيرخيو ريكو يتألق ويبعدها.

ق6: بيرناردو سيلفا يتقدم للسماوي من تسديدة يسارية رائعة.

انطلاق اللقاء