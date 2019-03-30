انتهت في إنجلترا - فولام (0) مانشستر سيتي (2).. فوز جديد للسماوي

السبت، 30 مارس 2019 - 14:09

كتب : FilGoal

فولام - مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز عاد من جديد، ومباريات الجولة 32 من المسابقة تُستهل بلقاء مانشستر سيتي مع فولام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الذي لعب مباراة أكثر.

أما فولام فيتواجد في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة من 31 مباراة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا.

___________________

انتهت

ق60: تسديدة قوية من سترلينج ولكن ريكو يتألق ويتصدى لها بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: تسديدة قوية رائعة من جوندوجان ولكن إلى جوار القائم.

ق27: أجويرو يضيف الهدف الثاني تسديدة من فوق الحارس.

ق9: تسديدة خادعة من دي بروين ولكن الحارس سيرخيو ريكو يتألق ويبعدها.

ق6: بيرناردو سيلفا يتقدم للسماوي من تسديدة يسارية رائعة.

انطلاق اللقاء

مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

فرصة وحيدة في آخر لحظة.. عبد الغني ينقذ الزمالك من هدف محقق عند خط المرمى 6 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتجاوز بلاكبيرن ويشعل الصراع على مراكز الملحق 8 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - "ميسي الأكثر ثراءً يا بيكيه".. برشلونة يتجاوز إسبانيول في الدربي رغم المقاومة 41 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – العودة للطريق الصحيح.. يونايتد يهرب من فخ واتفورد 48 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - هدرسفيلد يهبط رسميا ويعادل الرقم القياسي لأسرع سقوط في الدوري الإنجليزي 56 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ثواني أخيرة مجنونة تنقل صدارة ألمانيا من بايرن إلى دورتموند ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك