محدّث مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) إنبي.. سموحة (0) - (0) دجلة

الجمعة، 29 مارس 2019 - 18:49

كتب : FilGoal

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي أمام إنبي، ومواجهة سموحة أمام وادي دجلة في الدوري المصري.

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** إنبي (0) - (0) الإسماعيلي

- انطلاق المباراة

** سموحة (0) - (0) وادي دجلة

- انطلاق المباراة

في الدوري

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