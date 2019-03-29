محدّث مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) إنبي.. سموحة (0) - (0) دجلة
الجمعة، 29 مارس 2019 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي أمام إنبي، ومواجهة سموحة أمام وادي دجلة في الدوري المصري.
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** إنبي (0) - (0) الإسماعيلي
- انطلاق المباراة
** سموحة (0) - (0) وادي دجلة
- انطلاق المباراة
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