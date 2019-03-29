ميسي: أنا ورونالدو الأفضل في العالم

اتفق ليونيل ميسي أيقونة برشلونة مع رأي كثير من خبراء كرة القدم في العالم القائل بأنه وكريستيانو رونالدو أفضل لاعبين على وجه الكرة الأرضية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

من اللاعب الأفضل في العالم؟ سؤال وجه إلى ميسي خلال حواره مع البرنامج الإذاعي الأرجنتيني Club Octubre 94.7 FM فأجاب "هناك العديد من اللاعبين الجيدين اليوم، نيمار، (كيليان) مبابي، (لويس) سواريز، (إيدين) هازارد، أيهم قد يكون الأفضل في العالم".

ثم استدرك قائد الأرجنتين "لكني أستبعد كريستيانو من هذه المجموعة وأضعه معي".

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وأضاف ميسي (31 عاما) "كان اللعب ضد رونالدو رائعا رغم صعوبته. استمتعت بالفوز بكؤوس حين لعب في ريال مدريد. كان لطيفا لو بقي هناك".

وأتم "يوفنتوس بات أقوى مع رونالدو. لديهم أفضلية كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد فوزهم على أتليتكو مدريد لكن أتمنى أن نصل نحن أيضا إلى النهائي".

قد يشهد نهائي البطولة القارية في الموسم الحالي مواجهة قوية يتمناها كثيرون بين ميسي ورونالدو إذا واصل برشلونة ويوفنتوس المشوار بنجاح.

ويلعب برشلونة في الدور ربع النهائي بالبطولة أمام مانشستر يونايتد بينما يواجه يوفنتوس فريق أياكس.

وإذا تأهل الفريقان إلى الدور نصف النهائي يلعب برشلونة أمام ليفربول أو بورتو بينما يصطدم يوفنتوس بتوتنام أو مانشستر سيتي.

وتوج ميسي باللقب 4 مرات مع برشلونة ونفس عدد الألقاب حققها رونالدو مع ريال مدريد بعدما كان تتويجه الأول في 2008 مع مانشستر يونايتد.

وتسيد النجمان عرش كرة القدم من 2008 وحتى 2017 فحصد كل واحد منهما جائزة الكرة الذهبية 5 مرات قبل أن ينهي لوكا مودريتش الكرواتي احتكارهما للجائزة في 2018.

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