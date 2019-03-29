وزير الرياضة: كلاسيكو الأهلي والزمالك الأهم في إفريقيا.. وعودة الجمهور ستكون في كأس الأمم

الجمعة، 29 مارس 2019 - 17:20

كتب : عاطف شادي

حضور الجماهير

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إن مواجهة الزمالك والأهلي غدا السبت لها قيمة فنية كبرى ستنعكس بالإيجاب على منتخب مصر.

وتحدث وزير الرياضة للصحفيين اليوم الجمعة قائلا: "المباراة ستعبر عن الروح الرياضية الحقيقية بين اللاعبين الكبار الذين يشكلون قوام منتخب مصر".

وأضاف "تلك المواجهة هي بمثابة الكلاسيكو الأهم والأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا".

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وعن موعد عودة الجمهور للمدرجات مرة أخرى قال: "العودة الحقيقية للجمهور سنشاهدها في كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر".

ويستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي غدا السبت في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

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