الاجتماع الأمني قبل القمة: تأكيد العدد المسموح للحضور.. وتحديد بوابة واحدة للدخول

الخميس، 28 مارس 2019 - 20:40

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

تأكد عدم السماح لأكثر من 30 فردا لحضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد انتهاء الاجتماع الأمني للقاء.

وعٌقد الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والأهلي، اليوم الخميس بحضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، والقيادات الأمنية، ومندوب عن الأهلي، وآخر عن الزمالك.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على حضور 30 فردا فقط خلال البطولة، بواقع 15 فردا لكل ناد من أعضاء مجالس الإدارة، بجانب الصحفيين والمصورين، من خلال كشف يتم تسليمه للجهات الأمنية.

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من جهة أخرى، تم الاتفاق على تحديد بوابة رقم (1) لاستاد برج العرب، لدخول الجميع سواء لاعبين، أو أعضاء مجلسي الإدارة، أو إعلاميين وحكام.

وحسب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، فلن تكون هناك أي تعليمات أو إجراءات استثنائية للمباراة عن باقي مباريات المسابقة، مع الاكتفاء بمراقبين اثنين، بجانب منسق أمني.

ويستعد الزمالك والأهلي للتواجه مساء السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري.

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