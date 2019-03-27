تعرف على موعد الظهور الأول لمدحت شلبي في النيل للرياضة قبل القمة

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 15:47

كتب : بسام أبو بكر

مدحت شلبي

يعود الإعلامي الرياضي مدحت شلبي للظهور تليفزيونيا غدا الخميس عبر شاشة قناة النيل للرياضة، ضمن الاستعدادات لمباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك.

وتعاقدت قناة النيل للرياضة مع مدحت شلبي عقب قرار إغلاق قناة بيراميدز التي كان يظهر الإعلامي الرياضي من خلالها عبر الاستوديو التحليلي وبرنامجه "مساء بيراميدز".

وتفقد شلبي اليوم الأربعاء استوديوهات القناة استعدادا للظهور الأول له الساعة 11 مساء غدا من خلال برنامج "مساء الأنوار".

وسيقوم شلبي أيضا بالتعليق على أحداث المباراة يوم السبت بالإضافة إلى تقديم الاستوديو التحليلي.

تعرف على تفاصيل أكثر

في القمة الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

وصول بعثة المنتخب إلى مصر بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات 45 دقيقة | مصر
انتظام زيزو في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للقمة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة فنية من جروس لحفظ طرق معينة.. وراحة لحازم إمام ساعة | الدوري المصري
تعرف على موعد الظهور الأول لمدحت شلبي في النيل للرياضة قبل القمة ساعة |
خبر في الجول - كهربا يحصل على وعد من إدارة الزمالك بفتح ملف تعديل العقد بعد القمة 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب الزمالك 2001 لـ في الجول: أنهينا الدوري في مركز لا يليق بنا.. وأثبتنا أمام الأهلي قوة شخصيتنا 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 2 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 3 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 4 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر

قد ينال إعجابك