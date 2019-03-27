تعرف على موعد الظهور الأول لمدحت شلبي في النيل للرياضة قبل القمة

يعود الإعلامي الرياضي مدحت شلبي للظهور تليفزيونيا غدا الخميس عبر شاشة قناة النيل للرياضة، ضمن الاستعدادات لمباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك.

وتعاقدت قناة النيل للرياضة مع مدحت شلبي عقب قرار إغلاق قناة بيراميدز التي كان يظهر الإعلامي الرياضي من خلالها عبر الاستوديو التحليلي وبرنامجه "مساء بيراميدز".

وتفقد شلبي اليوم الأربعاء استوديوهات القناة استعدادا للظهور الأول له الساعة 11 مساء غدا من خلال برنامج "مساء الأنوار".

وسيقوم شلبي أيضا بالتعليق على أحداث المباراة يوم السبت بالإضافة إلى تقديم الاستوديو التحليلي.

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