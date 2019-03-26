محدّث استراحة مباراة ودية - مصر (0)-(1) نيجيريا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 18:16

كتب : FilGoal

صورة جماعية لمنتخب مصر أمام النيجر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيجيريا الودية.

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ويلعب منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس المباراة الثانية له ضد نيجيريا، بعدما تعادل مع النيجير 1-1 قبل أيام.

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ويعد هذا المعسكر هو الأخير للفراعنة قبل التجمع الأخير الذي يسبق بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

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نهاية الشوط الأول بتقدم نيجيريا 1-صفر

ق 31: تسديدة من أليكس إيوبي بعدما استغل خطأ محمود علاء ولكن جنش تصدى للكرة

ق 29: عرضية من جهة اليسار من أحمد فتوح قابلها صلاح محسن برأسية من منتصف منطقة جزاء نيجيريا مرت بعيدة عن مرمى دانييل أكباي.

ق 15: محاولات من الطرفين واللعب في وسط الملعب

وصف الهدف: منتخب نيجيريا لعب ضربة البداية ثم أرسل كرة طولية أخطأ أحمد أبو الفتوح في استلامها واسغلها بول أونواتشو الذي سدد بقوة في مرمى جنش من خارج منطقة الجزاء

ق 1: ماذا يحدث.. نيجيريا تسجل في الثواني الأولى بعد خطأ دفاعي لمنتخب مصر

انطلاق المباراة

منتخب مصر منتخب نيجيريا

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