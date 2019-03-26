على غرار "التجربة الدنماركية".. وزير الرياضة يفاجئ مركز شباب "مغلق" ويطرح ناديا للاستثمار

على غرار فيلم "التجربة الدنماركية" الذي لعب فيه عادل إمام دور وزير الرياضة، فاجأ نظيره على أرض الواقع أشرف صبحي مركزي شباب في أسوان بزيارة تفقدية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "فى زيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الشبابية والرياضة بمحافظة أسوان، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، نادي التحرير لمتابعة أداء النادي، والتعرف على المطالب التى يحتاجها من أعمال رفع كفاءة وتطوير".

وأضاف البيان "وأوصى الوزير بطرح النادي للاستثمار بنظام حق الانتفاع لتزويده بما يحتاجه من منشآت لخدمة أبناء أسوان، فضلا عن توفير دخل مناسب للنادي يمكن من خلاله الإنفاق على الفريق الأول لكرة القدم، وكذا إقامة الأنشطة والبرامج، وصيانة ما يلزم من إنشاءات. ووعد الدكتور أشرف صبحي بدراسة مطالب مشجعى النادي الخاصة بإقامة مباريات النادي على ملعبهم وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم".

وفي نفس البيان، قالت الوزارة "كما قام الدكتور أشرف صبحي بزيارة مركز شباب حي ناصر بأسوان حيث فوجىء بإغلاق أبواب المركز وعدم وجود عاملين به، وفى هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة فتح مراكز الشباب أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة على مدار اليوم، ومحاسبة المقصرين فى أداء عملهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم" .

وأتم البيان "وكلف وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بمتابعة أداء مراكز الشباب بالمحافظة وإعداد تقرير شامل يتضمن تقييم أدائها، والاجراءات المتخذة ضد مجالس الإدارات التى المقصرة فى أداء عملها".

اقرأ أيضا

مران الزمالك - النقاز يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي.. وغياب زيزو

خبر في الجول - في خطاب للكاف.. الزمالك يحدد ملعب مواجهة حسنية أغادير

جينولا – جروس - ساسي.. من الـ6-1 في لندن إلى السيطرة على الدربي في قارتين

وصايا لاسارتي الـ4 قبل الدربي.. عن المكابح والاستمتاع والورقة الرابحة على الدكة

شارك في اختيار شعار كأس الأمم الإفريقية 2019