قبل أيام من قمة ساخنة تجمع الزمالك بالأهلي في استاد برج العرب، استرجع وليد صلاح عبد اللطيف أحد المتوجين بالدوري ودوري أبطال إفريقيا مع الزمالك ذكريات عديدة كما حلل الأمور من وجهة نظره الفنية.

ذكريات مع القمة؟

أول مباراة لي مع الزمالك ضد الأهلي كانت في موسم 2000/2001، كنت قادما من المنصورة وقتها، وفي هذا التوقيت كنت متواجدا مع الكابتن محمود الجوهري مع منتخب مصر لخوض لقاء ودي تقريبا أمام كينيا ببورسعيد، كان من المقرر أن أنهي المباراة وأعود لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة الأهلي.

عدت للمعسكر وكان غرفتي مشاركة مع خالد الغندور، جلس معي الغندور بناءا على تعليمات من الجهاز الفني في هذا التوقيت بقيادة الألماني أوتو فيستر، وجلسنا وتحدث معي الغندور إن هذه أول قمة لي وأن علي عدم الخوف، وأنه لقاء مثل أي لقاء، مع ضرورة التركيز.

يوم اللقاء نزلت الملعب لإجراء عمليات الإحماء وكان يوجد جماهير كثيرة فأصبت بالرعب والخوف بسبب الأجواء، خاصه انني قادم من المنصورة للزمالك النادي الكبير الجماهيري، عقب التسخين دخلت أجواء المباراة.

أول هدف لي كان في هذه القمة في مرمى عصام الحضري بعد تسديدة هيثم فاروق التي ارتدت لأسكنها الشباك، الموقف الكوميدي أن الإذاعة الداخلية للملعب قالت إن هيثم فاروق سجل الهدف أثناء ذهابي للجماهير لأفرح معهم والسبب كان إن الكاميرا في الملعب أظهرت هيثم فاروق بعد الهدف، عقب ذلك جريت علي الخط ناحية الجهاز الفني وأبلغت حلمي طولان المدرب العام في هذا الوقت أن يقول لإذاعة الملعب أن وليد من قام بالتسجيل وليس هيثم فاروق، علي الفور قام طولان بإبلاغهم وعليه صححوا الأمر، وعندما قالوا اسمي هتفت الجماهير لي بشدة.

طريقة اللعب التي يفضل أن يلعب بها كريستيان جروس

في المقام الأول أتمنى الفوز للزمالك وبالتأكيد واثق في ذلك، وعلى الاقل التعادل وليس الخسارة.

أتمنى ان يلعب جروس بثنائي وسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" وأمامهما فرجاني ساسي ويشارك يوسف إبراهيم "أوباما" كجناح ايمن ، وبالتالي تكون الطريقة 4/3/3 او 4/2/3/1 التي يلعب لمدرب بشكل دائم ولكن سيكون التغيير في الأفراد فقط.

أرى هذا الحل كأفضل حل لتأمين انطلاقات حمدي النقاز وعبد الله جمعة، و سيقوم زيزو وطارق بتأمين الثنائي بجانب واجباتهم في وسط الملعب، ويلعب ساسي كصانع لعب وفي حالة قطع الكرة سيعود للمنتصف لان هذا مركزه ويعلم واجباته بجانب صناعة اللعب.

نصيحة لكريستيان جروس

جروس مدرب عالمي وله اسمه وعلى مستوى عال والدليل اعتلاءه الصدارة بالدوري، وأثق في قدراته في قيادة المباراة تكتكيا وإدارتها بشكل جيد، ولكن عليه توخي الحذر والسيطرة على وسط الملعب منذ بداية المباراة لأن ذلك هو مفتاح الفوز.

التشكيل الأنسب للزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: خالد بوطيب

أفضل اللعب بخالد بو طيب كمهاجم ، ومشاركته ستكون مختلفة لأنها أول قمة له، وواثق أنه سيصنع فارقا نظرا لقدراته علي الاستلام وإجاده الكرات العرضية كذلك بجانب مهامه في مساندة الدفاع.

مصدر الخطورة في الأهلي

علي معلول وجونيور أجاي وناصر ماهر ومحمد هاني، أراهم مصدر الخطورة بالأهلي ، لما يتمتعون به من إمكانيات ومهارات ، ولكن هناك نقص خبرة في بعض العناصر لدى الأهلي، سيساعد هذا الأمر الزمالك كثيرا.

أرى أن الجانب الدفاعي للزمالك قوي حيث يضم ثنائي على مستوى عال كذلك بجانب الخبرة وهنا أتحدث عن علاء والونش، وأؤكد أن الخبرة بجانب جاهزيته البدنية سيحدثا الفارق للزمالك.

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