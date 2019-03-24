بالفيديو - هواء الطواحين غير قادر على تعطيل الماكينات.. ألمانيا تفسد عودة هولندا وتهزمها بثلاثية

الأحد، 24 مارس 2019 - 23:45

كتب : عمرو عبد المنعم

ألمانيا - هولندا - ساني

لم يكن هواء الطواحين الهولندية قوي بما فيه الكفاية ليقدر على تعطيل الماكينات الألمانية، ليفوز منتخب ألمانيا على هولندا 3-2 في تصفيات بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

ليروي ساني

النادي : مانشستر سيتي

هولندا
ألمانيا

ورغم تأخره في النتيجة بهدفين في الشوط الأول نجح منتخب هولندا في العودة خلال الشوط الثاني والتعادل ولكن الماكينات الألمانية كانت أقوى من رياح الطواحين بملعب يوهان كرويف في أمستردام.

تقدم منتخب ألمانيا في الدقيقة 15 بهدف سجله ليروي ساني نجم مانشستر سيتي بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة على يسار كاسبر سيليسين حارس هولندا وبرشلونة.

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ثم أضاف النجم الشاب لبايرن ميونيخ سيرجي جنابري الهدف الثاني للماكينات في الدقيقة 34 بمجهود فردي رائع من مراوغة للدفاع وتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليسرى لحارس الطواحين.

ومع انطلاق الشوط الثاني بدأت عودة الطواحين غير المتكملة وسجل ماتياس دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة 48 بضربة رأسية رائعة سكنت شباك مانويل نوير.

ثم أضاف ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس بايرن ميونيخ.

قبل أن ينجح نيكولا شولز في تسجيل هدف فوز ألمانيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد تمريرة رائعة من البديل ماركو رويس.

وحصد منتخب ألمانيا أول 3 نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني خلف أيرلندا الشمالية المتصدر بـ6 نقاط من مباراتين.

ثم يأتي منتخب هولندا في المركز الثالث بـ3 نقاط من مباراتين، إستونيا في المركز الرابع دون نقاط وأخيرا بيلاروسيا دون نقاط أيضا.

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