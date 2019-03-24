وزارة الشباب والرياضة تنهى أزمة لاعبي المنتخب للمصارعة

الأحد، 24 مارس 2019 - 15:16

كتب : أحمد الخولي

محمود فوزي - مصارعة رومانية

حرصت وزارة الشباب والرياضة على إنهاء كافة المعوقات التى تواجه لاعبي المنتخبات القومية المختلفة في رياضة المصارعة.

وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم اجتماعا مع لاعبي المنتخب القومى للمصارعة؛ للوقوف على متطلباتهم وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الأخيرة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحرص على الوقوف خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج بأولمبياد طوكيو 2020.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التزام اللاعبين بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم وعدم الالتفات حول الشائعات.

وحرص صبحي على الاستماع لكافة احتياجات اللاعبين خلال الفترة القادمة، ووعد بتوفير أفضل الاماكن لإقامة المعسكرات الداخلية للاعبين وإنهاء أزماتهم الخاصة بالجانب التعليمي بالتنسيق مع الجامعات المصرية المختلفة.

ووعد وزير الرياضة بتقديم مزيد من الاهتمام للاعبي المنتخب القومى للمصارعة من خلال توفير برامج الرعاية الخاصة لكل لاعب بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل توقيع وزار الشباب والرياضة بروتوكولات تعاون خلال الفترة الأخيرة.

وفى نهاية اللقاء أكد اللاعبون أنهم سيقومون بالتركيز في العملية التدريبية وبذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية خلال الدورة القادمة بطوكيو 2020.

مصارعة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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