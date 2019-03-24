فان دايك: رأيت الموت وكتبت وصيتي حين أصبت بانفجار الزائدة الدودية

فيرجيل فان ديك النادي : ليفربول

قبل 10 سنوات كان فيرجيل فان دايك ممددا على الفراش في المستشفى يصارع المرض الذي كاد يفتك به ويودي بحياته.

واسترجع نجم ليفربول ذكرى إصابته بانفجار الزائدة الدودية حين كان لاعبا يافعا عمره 17 عاما في فريق جرونينجن الهولندي.

ونشرت صحيفة صن الإنجليزية تصريحات للاعب قال فيها:"رأيت الموت، كانت تجربة مرعبة. لأول مرة في حياتي كرة القدم لم تعن شيئا لي. لم تكن مهمة إطلاقا. كنت أعاني من أجل البقاء حيا".

وواصل "كنت أدعو الله أنا وأمي، صراحة، كنا نناقش سيناريوهات مختلفة. في مرحلة ما، كان علي التوقيع على مستندات. كانت وصية. لو مت في المستشفى، جزء من مالي سيذهب إلى أمي. لم نرغب في هذا الحديث، لكن كان لابد من ذلك لأني كدت أموت في أي لحظة".

واستمر مدافع هولندا في سرد القصة المؤلمة "أتذكر استلقائي على الفراش. كنت أرى فقط أنابيب وأسلاك في جسمي. جسمي كان محطما. لم أقدر على فعل شيء. فكرت في أسوأ الأشياء".

تحمل فان دايك للمسؤولية وبذله المستمر لكل طاقته جعلاه يرفض التوقف عن التدرب رغم شعوره بآلام في البطن.

بعد 3 أيام اضطرت أمه لطلب سيارة إسعاف تنقله إلى المستشفى، لولا المستوى الرائع للياقته البدنية لم يكن لينجو.