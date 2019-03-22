محدّث مباشر مباراة ودية - مصر (1) أمريكا (0) ريان والأووول للفراعنة

الجمعة، 22 مارس 2019 - 17:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي - مالاوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي مع أمريكا الودية، استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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ق. 40 جووووول أول لمنتخب مصر. تمريرة رأسية من أحمد حمدي، يفشل مدافع أمريكا في إخراجها وتصل إلى أحمد ياسر ريان الذي يسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 7 تصويبة من ويا يتصدى لها عمر رضوان على مرتين.

بداية المباراة

منتخب مصر الأوليمبي منتخب أمريكا

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