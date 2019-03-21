أجويرو مع جوارديولا.. حين تكون هدافا فتصبح ما هو أكثر من ذلك

كان ذلك بعد 3 أشهر فقط من قدوم بيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي. الفريق السماوي خسر من برشلونة برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وسيرخيو أجويرو جلس على مقاعد البدلاء.

في تلك المباراة اعتمد جوارديولا على كيفن دي بروين كمهاجم وهمي، قبل أن يدخل الأرجنتيني بديلا لإلكاي جوندوجان بالشوط الثاني.

منذ تلك اللحظة لم تتوقف الصحافة الإنجليزية عن الحديث عن خلافات بين المهاجم المخضرم ومدربه، وتوتر العلاقة بينهما.

أجويرو الذي لم يعرف الابتعاد عن التشكيل الأساسي لسيتي منذ قدومه من أتليتكو مدريد صيف 2011 جلس على مقاعد البدلاء.. ولم تكن المرة الأخيرة.

كانت تلك رسالة واضحة من المدرب الإسباني: عليك القيام بالمزيد من العمل، أرغب في أداء أفضل من ذلك.. والرسالة وجهت إلى الهداف التاريخي للفريق الذي دائما ما عقدت عليه الجماهير آمالها.

المدرب لم يسمح بالكثير من الجدل وأوضح أسبابه في أغسطس من عام 2016: "أجويرو يقدم مستوى مميز للغاية ويسجل الكثير من الأهداف لكن في بعض الأحيان يختفي عن الأنظار عندما نفقد الكرة".

"هو يعلم أنه هنا لمساعدته حتى يسجل أكبر عدد من الأهداف، لكن عليه أن يساعد زملائه أيضا بالضغط على دفاع المنافسين عندما نفقد الكرة".

وبيب لم يتوقف عند هذا الحد. سيتي تعاقد مع جابرييل جيسوس في يناير 2017، وبمجرد قدومه حصل البرازيلي الذي لم يكمل 20 عاما على فرصته على حساب أجويرو.

المدرب ألمح إلى ما يريده مؤكدا أن جيسوس يؤدي دوره بالشكل الأمثل فيما يتعلق بالضغط على دفاعات المنافسين والتحرك المستمر من أجل خلق المساحة لزملائه.

هل فعلا الأمور بهذا السوء، والعلاقة بين الإسباني والأرجنتيني وصلت إلى طريق مسدود؟

عند تلك النقطة بدأت الصحافة في الحديث عن رحيل محتمل للمهاجم الأرجنتيني بعدما بات أسيرا لمقاعد البدلاء.. لكن بعد أقل من موسم كان الوضع مختلفا تماما، بل قل على النقيض.

أجويرو أصبح الرجل الغير قابل للمساس في تشكيل جوارديولا، وأيضا المنقذ. مباراة سوانزي سيتي في كأس الاتحاد خير شاهد، إذ ساهم دخوله بعدما كان بديلا في تحويل الدفة تماما والانتصار 3-2 بعدما كان سيتي متأخرا بثنائية نظيفة.

حتى أنه في فترة التوقف الدولي الجارية، طالبه مدربه بعدم التوقف عن التدريب - بعد عدم استدعائه لقائمة الأرجنتين - للحفاظ على حالته الفنية المرتفعة للغاية خلال الشهر المقبل الذي سيحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على كافة الألقاب.

انفجر الأداء والمعدل التهديفي لأجويرو خلال الموسم الجاري. 3 مباريات أحرز بها هاتريك، ومباراتان منهما كانا أمام أرسنال وتشيلسي.. لم يعد أحد يتحدث عن خلافاته مع الرجل الأصلع.

تظهر الثقة الكبيرة من جوارديولا في اللاعب الذي بدأ مسيرته مع إندبيندنتي من خلال الأرقام.

حتى هذه المرحلة من الموسم التي مازال يتبقى منها العديد من المباريات وصل الأرجنتيني إلى 37 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا بجميع المسابقات.

ومقارنة بالموسم الماضي، فقد شارك أجويرو إجمالا في 39 مباراة طوال الموسم بأكمله سجل خلالها 30 هدفا. طوال الموسم الماضي شارك سيرخيو لمدة 2.933 دقيقة، أما في الجاري فوصل 2.662 دقيقة حتى الآن.

صاحب القميص رقم 10 سجل بالموسم الجاري 28 هدفا من أصل 91 سجلهم الفريق السماوي حتى الآن. أي أنه سجل أكثر من 30% من أهداف فريقه بنسبة تقترب من الثلث.

يعود المدرب الذي عُرف بالفيلسوف ليتحدث عما حدث سابقا، ويبرر دوافعه ويشرح أسبابه وراء ذلك.

"هل طورت أجويرو؟ هذا سؤال جيد له، لا يمكنني أن أجيب. كان هناك انطباعات من التلفاز، كان لدي تصور بشأن أجويرو ولكني لم اتحامل عليه".

"أعلم لاعبيني من العمل معهم في اللحظات الجيدة والسيئة على السواء، وكيف تأتي ردة فعلهم، ومن اللحظة الأولى كنت سعيدا. عندما تحدث الناس في أول موسم عن سوء العلاقة بيننا لأنني اعتمد على جيسوس أو رحيم سترلينج في مركز المهاجم كان ذلك قراري".

"كنت دائما سعيدا بأجويرو. ليس فقط لأنه يسجل الكثير من الأهداف ولكن لأنه حاول وقاتل وعمل أكثر، بالتأكيد أعطى كل ما لديه للفريق".

"بالطبع لا يملك طاقة جيسوس أو بيرناردو سيلفا ولكن كل لاعب لديه إمكانياته الخاصة. أنا أحكم وفقا للنوايا وليس بالنتائج، ونوايا سيرخيو كانت دائما مثالية منذ قدمت إلى هنا".

"الناس كانوا يقولون إن علاقتي سيئة معه ولكن هذا لم يكن صحيحا. حاولت أن أكون أمينا، عندما رأيت جابرييل في تلك اللحظات كان يلعب الكثير من الدقائق والمباريات أكثر من سيرخيو، لأنني في تلك اللحظة آمنت أنه أفضل. لكني أؤمن أن أجويرو لاعب مهم حينما يكون في حالته".

يعود الأرجنتيني ويظهر أن العلاقة مع مدربه لم تذهب بعيدا وأنه تفهم في النهاية حاجته إلى تطوير الأداء الذي يقدمه.

"لا توجد أي مشكلات مع بيب. إنه يساعدني للتطور كلاعب ونتحدث كثيرا. دائما ما ينصحني. أنا سعيد لأنه يرغب في مساعدتي وأن أكون لاعبا أفضل. فعندما يساعدك المدرب تشعر بالراحة ويعطيك هذا مزيدا من الثقة".

"هو واحد من أكثر الذين ساعدوني في مسيرتي.. لقد طورت أدائي في منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف، مع جوارديولا سأسجل المزيد".

نظرة أكثر قربا

باتت تحركات أجويرو أكثر ذكاءً فيما يخص خلق المساحات لزملائه واتخاذ رد فعل أسرع عندما تصبح المساحات ضيقة؛ مما سمح له ببناء اللعب في الجانب الهجومي.

ومع قدرته الكبيرة على الاستحواذ على الكرة فقد ساعد زملاءه على التحول الهجومي والتحرك نحو أماكن أكثر تأثيرا.

وإن تعقدت الأمور فلا مانع من إعادة الكرة للخلف من أجل بناء اللعب بشكل أفضل.

والمهمة الأولى لمهاجمي جوارديولا هي البقاء في أعلى الملعب من أجل جذب الدفاع وخلق المساحة للاعبي الوسط.

أمام أرسنال مرر الأرجنتيني 27 تمريرة كثاني أقل اللاعبين تمريرا خلف الحارس إيديرسون (12 تمريرة) ولكن ذلك لم يعكس حقيقة أدائه إذ سجل 3 أهداف.

والصور تشرح كيف ساهمت تحركاته في مناطق مختلفة على احتفاظ فريقه بالكرة وخلق المساحة ومن ثم الاستفادة والتسجيل.

الأرجنتيني يُظهر المزيد من النضج التكتيكي فيما يتعلق بتوقيت النزول إلى وسط الملعب للاستفادة بشكل أكبر من تحركات زملائه وصنع خطورة أكبر حال تعرضه لرقابة لصيقة.

وهذه الأمور تحتاج إلى وعي فني أكثر منه فطري كما الحال مع قدراته التهديفية.

على سبيل المثال، أمام نيوكاسل - في الصورة التالية - يسحب أجويرو معه أحد المدافعين من أجل خلق مساحة لرحيم سترلينج وهو ما يتحقق.

الأرجنتيني بات رائعا فيما يخص هذه التحركات وهو ما سمح للثنائي ليروي ساني وسترلينج بالظهور بشكل رائع أيضا هذا الموسم.

الأرجنتيني صنع 5 أهداف حتى الآن وهو المعدل الأعلى بين مهاجمين صرحاء في الدوري الإنجليزي، أمثال هاري كين وبيير أوباميانج وجيمي فاردي وروميلو لوكاكو، ويتفوق عليه كالوم ويلسون وراؤول خيمينيز.

يُمكن مقارنة فهم أجويرو التكتيكي كمهاجم فيما يخص التحركات وخلق المساحات بروبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، مع فارق أن الأرجنتيني أكثر فاعلية أمام المرمى بفارق شاسع.

الأكيد أن أجويرو تحول من لاعب هداف بالفطرة إلى ما هو أكثر من ذلك وأكثر أهمية.

** المصادر:

Why Sergio Agüero is more than a scoring machine at Manchester City

What makes Man City striker Sergio Aguero the Premier League's best

Aguero's pivotal role in Pep Guardiola's Man City tactical success

Guardiola opens up on Sergio Aguero relationship at Man City

اقرأ أيضا:

حوار - مروان محسن: أتأقلم على أي طريقة لعب.. وهدف الأهلي دائما الفوز بالبطولات

عبد الفتاح لـ في الجول: كل قرارات الحنفي صحيحة ولم نوقفه.. ومرحبا بالحكام الأجانب

أرقام في الجول – بعد تأكد غياب فتحي ونيدفيد.. لمن يلجأ لاسارتي بجانب السولية ضد الزمالك؟

خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

سويلم لـ في الجول: هذا ما قلته لرئيس الزمالك.. واتحاد الكرة موافق على استقدامه لحكام أجانب

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لجنة الحكام تجهز مذكرة ضد رئيس الزمالك للجنتي القيم والانضباط