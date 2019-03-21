تقرير: بيشكتاش يرغب في إنهاء إعارة حارس ليفربول

يرغب بيشكتاش التركي في إنهاء إعارة لوريس كاريوس حارس ليفربول في أقرب فرصة، حسب تقارير صحفية.

كان كاريوس حارس ليفربول المعار إلى بيشكتاش قد شكا ناديه التركي الأسبوع الماضي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته.

وذكرت جريدة جونيس التركية أن فيكرت أورمان رئيس بيشكتاش يرغب في إنهاء إعارة الحارس الألماني في أقرب وقت.

وأضاف التقرير أن رئيس بيشكتاش يتحدث مع مسؤولي ليفربول حاليا من أجل فسخ عقد الإعارة الذي يمتد لموسمين مع كاريوس.

شينول جونيش المدير الفني لفريق بشكتاش التركي شن قبل أيام هجوما حادا على حارسه الألماني المعار من ليفربول بسبب أخطاءه المتكررة.

وأشارت جريدة ليفربول إيكو أن الحارس قدم شكوى للإتحاد الدولي لكرة القدم، ضد بيشكتاش بسبب مستحقاته المتأخره منذ 4 أشهر.

ويعاني النادي التركي من مشاكل مادية كبيرة أدت لرحيل بعض لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

كاريوس الذي رحل عن الريدز بعد ارتكاب خطأين مباشرين بالهدف الأول والثالث لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يبدو أنه يعاني في تركيا، إذ خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط من 26 مباراة، وارتكب عدة أخطاء أخرى مما أثار غضب مدربه.

الحارس الألماني ارتكب خطأ آخر في التصدي لتسديدة سهلة سكنت شباكه أمام قونيا سبور مما دفع مدربه للحديث عن افتقاده للحماس وتراجع المستوى منذ قدومه من ليفربول.

وقال جونيش في تصريحات صحفية نقلتها شبكة سكاي سبورتس: ":الأهداف التي استقبلها كانت خطأ منه. كاريوس أصبح راكدا وهناك شيئا خاطئا في طاقته وحافزه وحماسه للعب".

وأضاف "كان هكذا الحال منذ قدومه، إنه لا يشعر أنه جزء من الفريق، وهذا شيء لم نستطع التعامل معه، وبالطبع اللوم علي جزئيا في هذا الشأن".

وانضم كاريوس البالغ من العمر 25 عاما لصفوف ليفربول عام 2016.

ويحرس الآن البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول المنضم من صفوف روما في صفقة قياسية بلغت 72.5 مليون يورو، وهو ثاني أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

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