انتهت الدوري المصري - المقاولون (2)-(2) الزمالك.. الأبيض يتعثر

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 18:19

كتب : FilGoal

أوباما مع الزمالك أمام المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الزمالك في الجولة الـ25 للدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

المباراة هي الأخيرة للزمالك في الدوري قبل مواجهة القمة أمام الأهلي يوم 30 مارس الجاري.

أخبار متعلقة

محمد إبراهيم يقود ناشئين الزمالك للفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية تشكيل الزمالك – عودة كهربا.. وعمر السعيد يقود الهجوم أمام المقاولون العرب المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة في الدفاع وعمر السعيد يقود الهجوم أمام المقاولون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2

ق 82: التغيير الثالث للزمالك بنزول حميد أحداد بدلا من زيزو

ق 80: أحمد علي يسجل الهدف الثاني للمقاولون من ركلة جزاء

ق 79: ركلة جزاء للمقاولون بعد عرقلة أحمد علي من قبل الونش

ق 76: التغيير الثاني للزمالك بخروج كهربا ونزول محمود عبد العزيز

ق 64: الهدف الثاني للزمالك عن طريق طارق حامد الذي تابع ركلة الجزاء التي أهدرها محمود علاء

ق 61: ضربة جزاء للزمالك بعد سقوط التحام زيزو مع عبد الوهاب إسماعيل مدافع المقاولون

ق 51: جووول هدف التعادل للمقاولون عن طريق عبد الوهاب إسماعيل

ق 50: النقاز يسقط مصابا ويغادر الملعب ويشارك بدلا منه حازم إمام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووول الزمالك يسجل الهدف الأول بضربة رأسية عن طريق محمود الونش بعد عرضية من كهربا

ق 45: أبو السعود يتألق ويتصدى لتسديدة كهربا

ق 30: التغيير الأول للمقاولون بخروج أحمد الشيمي ونزول محمد مجلي

ق 27: يوسف أوباما يحصل على إنذار

ق 26: عبد الله جمعة ينفذ المخالفة بعرضية خطيرة ارتدت داخل منطقة الجزاء وسدد كهربا الكرة لتصل إلى عمر السعيد الذي يصطدم بمدافع المقاولون والحكم يحتسب خطأ ضد الأبيض

ق 24: حمدي النقاز يحصل على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد عرقلته من قبل عبد الوهاب إسماعيل الذي يحصل على إنذار

ق 2: ضغط قوي من الزمالك في بداية المباراة والأبيض يحصل على ضربتين ركنيتين

انطلاق المباراة

المقاولون الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

منافس الزمالك - حسنية أغادير.. نتائج جيدة على ملعبهم وضعيف هجوميا 7 دقيقة | إفريقيا
محمد طلعت: لا نشغل بالنا بالمنافس.. التعادل مع الزمالك يخدمنا لتحقيق هدفنا 7 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: مواجهة صن داونز نهائي مبكر.. ولكن نفكر في شيء أهم أولا 14 دقيقة | إفريقيا
عماد النحاس.. أزمة للزمالك في المواجهات المباشرة 21 دقيقة | تقرير في الجول
بالصور – الفارق يتقلص لنقطتين في انتظار القمة.. الزمالك يتعادل مع المقاولون قبل مواجهة الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
متعب: الزمالك هو المرشح الأقوى للفوز بالكونفدرالية.. أرى اختلافا كبيرا 35 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك