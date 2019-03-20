انتهت الدوري المصري - المقاولون (2)-(2) الزمالك.. الأبيض يتعثر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الزمالك في الجولة الـ25 للدوري المصري.

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المباراة هي الأخيرة للزمالك في الدوري قبل مواجهة القمة أمام الأهلي يوم 30 مارس الجاري.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2

ق 82: التغيير الثالث للزمالك بنزول حميد أحداد بدلا من زيزو

ق 80: أحمد علي يسجل الهدف الثاني للمقاولون من ركلة جزاء

ق 79: ركلة جزاء للمقاولون بعد عرقلة أحمد علي من قبل الونش

ق 76: التغيير الثاني للزمالك بخروج كهربا ونزول محمود عبد العزيز

ق 64: الهدف الثاني للزمالك عن طريق طارق حامد الذي تابع ركلة الجزاء التي أهدرها محمود علاء

ق 61: ضربة جزاء للزمالك بعد سقوط التحام زيزو مع عبد الوهاب إسماعيل مدافع المقاولون

ق 51: جووول هدف التعادل للمقاولون عن طريق عبد الوهاب إسماعيل

ق 50: النقاز يسقط مصابا ويغادر الملعب ويشارك بدلا منه حازم إمام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووول الزمالك يسجل الهدف الأول بضربة رأسية عن طريق محمود الونش بعد عرضية من كهربا

ق 45: أبو السعود يتألق ويتصدى لتسديدة كهربا

ق 30: التغيير الأول للمقاولون بخروج أحمد الشيمي ونزول محمد مجلي

ق 27: يوسف أوباما يحصل على إنذار

ق 26: عبد الله جمعة ينفذ المخالفة بعرضية خطيرة ارتدت داخل منطقة الجزاء وسدد كهربا الكرة لتصل إلى عمر السعيد الذي يصطدم بمدافع المقاولون والحكم يحتسب خطأ ضد الأبيض

ق 24: حمدي النقاز يحصل على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد عرقلته من قبل عبد الوهاب إسماعيل الذي يحصل على إنذار

ق 2: ضغط قوي من الزمالك في بداية المباراة والأبيض يحصل على ضربتين ركنيتين

انطلاق المباراة