تأجيل مباراة جديدة لـ سيتي في الدوري الإنجليزي ومصير غامض للغاية

تأجلت مباراة جديدة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في ظل الصراع على لقب المسابقة مع ليفربول، وأصبح عليه التعامل مع ضغط المباريات حتى نهاية الموسم.

سيتي له مباراة مؤجلة من الجولة 31 ضد جاره مانشستر يونايتد ستقام يوم 24 أبريل المقبل، والآن تأجلت له مباراة كارديف سيتي ضمن الجولة 33.

سبب التأجيل هو انشغال سيتي بمواجهة برايتون في نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم السادس من أبريل والذي كان من المفترض فيه ملاقاة كارديف.

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

لم يعلن الاتحاد الإنجليزي أو رابطة الدوري حتى الآن الموعد الجديد لمباراة سيتي ضد كارديف التي تأجلت.

والمثير أن جدول سيتي مزدحم للغاية طوال شهر أبريل، فالفريق سيلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام طوال الشهر عقب فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا.

📅 FIXTURE UPDATE 📅 City v Brighton FA Cup Semi Final Wembley Stadium Saturday 6 April 17.30 UK 🔵 #mancity pic.twitter.com/OVTzqGOkG2 — Manchester City (@ManCity) March 19, 2019

ولذلك فأن استمرار فريق بيب جوارديولا في دوري الأبطال سيجعل مصير مباراة سيتي مع كارديف أكثر غموضا، لأن يومي الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو مخصصان لذهاب نصف نهائي الأبطال، ويومي 7 و8 مايو للإياب، علما بأن موسم الدوري الإنجليزي سينتهي يوم 12 مايو.

ومن المؤكد أن يلعب سيتي ضد كارديف المباراة المؤجلة قبل مباريات الجولة الأخيرة التي تلعب في وقت واحد، وقد تشهد ذهاب اللقب إلى مدينة ليفربول أو مدينة مانشستر.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد.. 30 مارس

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد.. مصير مجهول!

نصف نهائي الكأس: برايتون على ملعب ويمبلي.. السبت 6 أبريل

ذهاب ربع نهائي الأبطال: توتنام خارج ملعب الاتحاد .. الثلاثاء 9 أبريل

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 14 أبريل

إياب ربع نهائي الأبطال: توتنام على ملعب الاتحاد .. الأربعاء 17 أبريل

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد.. السبت 20 أبريل

مؤجلة من الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد.. الأربعاء 24 أبريل

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 28 أبريل

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 30 أبريل أو الأربعاء 1 مايو

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد.. السبت 4 مايو

إياب نصف نهائي دوري الأبطال.. ضد يوفنتوس أو أياكس في حالة عبور السبيرز.. الثلاثاء 7 مايو أو الأربعاء 8 مايو

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد.. الأحد 12 مايو

الصراع ملتهب

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (79 هدفا)، ليفربول (70 هدفا).

















































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