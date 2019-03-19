تقرير: مبابي ونيمار أعطيا ضمانات لـ باريس بشأن عدم الانتقال لـ ريال مدريد

باريس سان جيرمان يخشى على مصير نجميه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، ولكنه تلقى ضمانات من الثنائي بشأن استمرارهما وعدم الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

من تُفضل؟ مبابي أم نيمار؟ كان هذا السؤال موجها إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ، وبيريز أجاب "كلاهما"، ليشعل التكهنات مجددا حول مستقبل الثنائي رغم تأكيدهما برغبتهما في الاستمرار بعاصمة النور.

ولكن يبدو أن إدارة النادي الباريسي لم تشعر بالاطمئنان واحتاجت لما هو أكثر من ذلك لضمان مستقبل الثنائي بحسب تقرير لشبكة ESPN.

الشبكة ذكرت أن مقربين من مبابي ونيمار أعطا ضمانات وتأكيدات للنادي الباريسي بشأن عدم طلب الثنائي الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ESPN أوضحت أن الثنائي لا يملك شرطا جزائيا في عقده مع "بي إس جي" والأخير لن يفرط في خدماتهما بسعر أقل من القيمة المدفوعة فيهما والتي تبلغ 222 مليون يورو للبرازيلي، و180 مليون يورو للفرنسي.

"تلميح فلورنتينو بيريز - رئيس النادي - عن مبابي؟ كل المدربين سيكونون سعداء بتدريب مبابي، لكن لا، أنا لم أطلب أي شيء، إنه ليس الوقت المناسب لذلك".

هكذا كانت إجابة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بشأن الاهتمام بالموهبة الفرنسية الواعدة، ولكنه عاد وشدد "أحب فكرة تدريب مبابي".

مبابي انضم لباريس سان جيرمان منذ موسمين قادما من موناكو بصيغة الإعارة لمدة عام قبل أن تتحول الصفقة لشراء نهائي بقيمة 180 مليون يورو.

وسجل الشاب الفرنسي هذا الموسم 29 هدفا وصنع 15 آخرين في 33 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، فقط ليونيل ميسي مع برشلونة سجل أكثر من مبابي.

مبابي الذي وصل مع موناكو للدور نصف النهائي في نسخة دوري أبطال أوروبا منذ سنتين فشل في تجاوز دور الـ16 مع باريس سان جيرمان للعام الثاني على التوالي مما فتح باب شائعات رحيله هو البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق بنهاية الموسم طمعا في تحقيق المجد الأوروبي.

اقرأ أيضا:

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو

مدرب المنتخب لصلاح: لا تفكر في الأهداف.. ليست مسطرة لقياس مستواك

المنتخب: استبعاد رمضان صبحي لأسباب غير فنية؟ كلام لا يستحق الرد عليه

أفضل 50 مدربًا في التاريخ من اختيار فرانس فوتبول

"القمة بين الزمالك والأهلي قد يتم نقلها من برج العرب"

مورينيو: شاهدت أبو تريكة في الملعب وهو يقود مصر للفوز بأمم إفريقيا 2008