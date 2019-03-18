مارسيال يغادر معسكر فرنسا ويعود ليونايتد

أوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد خرج من معسكر المنتخب وعاد إلى فريقه الإنجليزي بسبب الإصابة.

مارسيال عاد مؤخرا من فترة غياب بسبب الإصابة، وشارك كبديل أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم 10 مارس، قبل أن يشركه أولي جونار سولشاير بشكل أساسي في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام ولفرهامبتون.

وأفاد الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي ليونايتد " أنتوني مارسيال يعاني من مشاكل متكررة في الركبة اليمني. اللاعب شعر بألم شديد مجددا في ركبته عقب مواجهة السبت الماضي ضد ولفرهامبتون".

وذكر نادي مانشستر يونايتد أنه من المنتظر أن يخضع مارسيال للتقييم الطبي، ولا يزال موقفه من خوض مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي يوم 30 مارس غير واضح.

كان من المنتظر أن يشارك مارسيال مع فرنسا ضد مولدوفا وأيسلندا في تصفيات يورو 2020، قبل أن يستبدله المدرب ديديه ديشامب بجناح أتليتكو مدريد، توماس ليمار.

في الوقت نفسه، أكدت إدارة المنتخب السويدي، أن فيكتور ليندلوف مدافع يونايتد لن يشارك مع بلاده أمام منتخبي رومانيا والنرويج في التصفيات الأوروبية لأسباب شخصية.

وقال جان أندرسون مدرب منتخب السويد بعدما استبدل ليندلوف بأنطون تينرهولم لاعب فريق نيويورك سيتي "من المحزن أن يغادرنا فيكتور، لكنني أتفهم موقفه وأحترم قراره".

ويلعب منتخب السويد في فترة التوقف الدولي المقبلة ضد رومانيا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

ليندلوف البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد بداية الموسم الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي.

وظهر ليندلوف بمستوى جيد الموسم الحالي مع يونايتد، وشارك في 33 مباراة في مختلف البطولات.

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