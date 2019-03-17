انتهت في الدوري الإسباني - بيتيس (1) (4) برشلونة.. ميسي ولا شيء أكثر

الأحد، 17 مارس 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف في مرمى ليون

يحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس في الجولة 28 من الدوري الإسباني، على ملعب بينيتو فيامارين.

برشلونة يسعى لتوسيع الفارق مع مطارده أتليتكو مدريد إلى 10 نقاط، بعد أن تعثر الأخير بالخسارة يوم أمس في مواجهة بلباو.

بينما يأمل بيتيس في تكرار انتصاره على برشلونة والذي تحقق في الدور الأول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب كامب نو.

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نهاية المباراة

ق.+90 ميسي كاد أن يكمل "السوبر هاتريك" لكن تسديدته من مسافة قريبة ترتد من القائم

ق.85 ميسي يكمل الهاتريك بتسديدة رائعة خادعت لوبيز

ق.84 أرتورو فيدال يسدد بطريقة رائعة والحارس باو لوبيز يبعد الكرة إلى ركلة ركنية

ق.82 لورين مورون يقلّص الفارق لـ بيتيس بهدف من تسديدة رائعة بعد تمريرة دييجو لاينيز

ق.63 سواريز يعوض ما أهدره ويسجل الهدف الثالث بعد أن تلاعب بـ بارترا

ق.61 سواريز يهدر انفرادا صريحا بعد خطأ من زميله السابق مارك بارترا

ق.47 سواريز يتلاعب بدفاعات بيتيس ويسدد بقوة في الشباك الخارجية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 برشلونة يسجل الهدف الثاني بواسطة ميسي بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز

ق.40 لويس سواريز يهدر الهدف الثاني بعد تمريرة من ميسي بتألق من الحارس لوبيز

ق.29 ويليام كارفاليو يقتحم منطقة جزاء برشلونة بشكل شجاع ويسدد كرة تخرج إلى ركلة ركنية

ق.25 ميسي يسدد ركلة حرة مباشرة جديدة وباو لوبيز يمسكها دون عناء هذه المرة

ق.18 ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول لـ برشلونة من ركلة حرة مباشرة

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

برشلونة بيتيس الدوري الإسباني

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