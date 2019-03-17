انتهت - حسين داي (0)-(0) الزمالك.. الأبيض يتأهل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة نصر حسين داي الجزائري أمام الزمالك في الجولة السادسة الحاسمة في مجموعات كأس الكونفدرالية.

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فوز الزمالك = تأهله كمتصدر لمجموعته دون النظر لنتيجة مواجهة جور ماهيا ضد بترو أتليتكو.

التعادل يؤهل الزمالك أيضا ولكنه سينتظر نتيجة لقاء جور ماهيا وبترو أتليتكو لمعرفة هل سيتصدر المجموعة أم سيتأهل كوصيف.

الهزيمة تؤهل الزمالك في حالة واحدة فقط وهي تعادل جور ماهيا أمام بترو أتليتكو.

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نهاية المباراة بالتعادل وتأهل الزمالك

ق 90: التغيير الثاني للزمالك بنزول محمود عبد العزيز وخروج زيزو

ق 76: التغيير اأول للزمالك بنزول كهربا وخروج أحداد

ق 71: أخطر فرصة للزمالك في المباراة بعد انطلاقة من فرجاني الذي أرسل تمريرة رائعة إلى زيزو وبدوره لعب عرضية قابلها بوطيب بضربة رأسية مرت أعل العارضة بقليل

ق 66: إنذار لحميد أحداد بعد تدخل على لاعب حسين داي في وسط الملعب

ق 61: ركلة حرة لمصلحة "نصر حسين داي" نفذها حراق شمس الدين ببراعة نحو أسفل يمين جنش حارس المرمى، لكن الكرة مرت من جانب القائم وخرجت إلى خارج الملعب.

ق 60: بطاقة صفراء لفرجاني ساسي بسبب الاعتراض على قرار الحكم

ق 50: محاولات من نصر حسين داي وسيطرة على الكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: حسين داي يعود على السيطرة على مجريات اللعب

ق 24: حميد أحداد يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي بعد عرضية من حمدي النقاز

ق 20: انطلاقة من عبد الله جمعة يقابلها خالد بوطيب ويشكل خطورة على المرمى لكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية

ق 17: إنذار لمدافع نصر حسين داي حسين لعرابي بعد تدخل قوي ضد خالد بوطيب

ق 2: تهديد أول من الفريق الجزائري وتسديدة تمر بجوار مرمى جنش

انطلاق المباراة