ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وفولام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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ويلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع.

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

أما فولام فيحتل المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.

** فولام (1) - (2) ليفربول

** انتهت

** ق92 خروج محمد صلاح

** جوووووووووووووووووووووووول ميلنر والهدف الثاني لـ ليفربول من علامة الجزاء

** ق80 ركلة جزاء لـ ليفربول بعد خطأ قاتل من حارس فولام أمام ماني

** خطأ قاتل من فان دايك وأليسون، حارس ليفربول فشل في التعامل مع كرة فان دايك العائدة، لتسجل إلى بابل ويهز الشباك

** ق73 جوووووووووووووووووووووووول بابل والهدف الأول لـ فولام

** ق71 خروج فيرمينيو ومشاركة ميلنر.. وخروج لالانا ومشاركة أوريجي

** ق63 هدف ملغي لـ فولام بداعي التسلل

** انطلاق الشوط الثاني

** فولام (0) - (1) ليفربول

** نهاية الشوط الأول

** ماني يصل لهدفه رقم 17 في الدوري بالتساوي مع صلاح

** لعبة ولا أروع بين ماني وفيرمينيو والأخير يُمرر لـ سايدو داخل منطقة الجزاء، وماني لا يخطأ. تسديدة متقنة تهز الشباك.

** ق25 جوووووووووووووووووووووووول ماني والهدف الأول لـ ليفربول في مرمى فولام

** ق20 فولام (0) - (0) ليفربول

** لا فرص على مرمى ليفربول أو مرمى فولام حتى اللحظة

** هدوء تام في أول 10 دقائق من المباراة

** انطلاق المباراة