محدّث الشوط الثاني - فولام (0) - (1) ليفربول

الأحد، 17 مارس 2019 - 16:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام - ليفربول

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وفولام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

تابع أحداث المباراة وشاهد اللقطات وتعرف على التغييرات والإنذارات من هنا

ويلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع.

أخبار متعلقة

التشكيل - صلاح أساسي ضد فولام فينالدوم: ليفربول لا يعتمد في التسجيل على صلاح وماني وفيرمينو فقط كلوب يواصل الدفاع عن صلاح صلاح يواجه فولام برقم مبشر

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

أما فولام فيحتل المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.

** انطلاق الشوط الثاني

** فولام (0) - (1) ليفربول

** نهاية الشوط الأول

** ماني يصل لهدفه رقم 17 في الدوري بالتساوي مع صلاح

** لعبة ولا أروع بين ماني وفيرمينيو والأخير يُمرر لـ سايدو داخل منطقة الجزاء، وماني لا يخطأ. تسديدة متقنة تهز الشباك.

** ق25 جوووووووووووووووووووووووول ماني والهدف الأول لـ ليفربول في مرمى فولام

** ق20 فولام (0) - (0) ليفربول

** لا فرص على مرمى ليفربول أو مرمى فولام حتى اللحظة

** هدوء تام في أول 10 دقائق من المباراة

** انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول فولام

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة يد - الاتحاد المصري يقبل استقالة خالد العوضي 10 دقيقة | رياضات أخرى
في الكونفدرالية - الرجاء حامل اللقب يودع البطولة رغم الفوز.. والنجم يتأهل رفقة الصفاقسي 22 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - ماني يتساوى مع صلاح كأفضل هدافي ليفربول 29 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك – بوطيب يقود الهجوم.. وكهربا على الدكة ضد حسين داي ساعة | إفريقيا
الشوط الثاني - فولام (0) - (1) ليفربول ساعة | المحترفون
مدرب الأهلي: مرحلة المجموعات = 30% من قوة دوري الأبطال ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك