الخطيب يحضر حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لسيدات الطائرة.. ودعوة وزير الرياضة

تفتتح بطولة إفريقيا للأندية لسيدات الكرة الطائرة في الثامنة من مساء اليوم الأحد بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منظم البطولة وأعضاء مجلس الإدارة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحضور الحفل الذي يقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويحضر الحفل أيضا كل من عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وكلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد.

كما أنه من المقرر حضور عدد من سفراء دول الفرق المشاركة في البطولة المقامة من أربع مجموعات وتختتم منافساتها يوم 26 مارس.

ويستهل فريق سيدات الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي بمواجهة كانون الكونغولي في التاسعة من مساء اليوم.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار فرق الجمارك النيجيري ويو إس إف إيه من بوركينا فاسو وكانون الكونغولي.

ويمثل مصر في البطولة بجوار الأهلي فرق الشمس والصيد وسبورتنج.