فورومولا 1 - بوتاس يتفوق على هاميلتون ويتوج ببطولة جائزة أستراليا الكبرى

الأحد، 17 مارس 2019 - 11:57

كتب : FilGoal

بوتاس - فورمولا 1

تفوق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس على زميله البريطاني لويس هاميلتون وتوج بلقب سباق جائزة أستراليا الكبرى، بالمرحلة الأولى في بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان.

وأقيمت البطولة على حلبة ألبرت بارك بمدينة ملبورن الأسترالية، وخطف بوتاس اللقب بفارق 20.9 ثانية عن زميله هاميلتون بطل العالم خمس مرات سائق المرسيدس.

وبذلك حقق بوتاس فوزه الأول منذ التتويج بجائزة أبو ظبي الكبرى عام 2017 عقب تحقيق موسم سيء العام الماضي.

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وحل الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بل في المركز الثالث متفوقا على الألماني سباستيان فيتل سائق فيراري.

وكانت المفاجأة بتجاوز فيرشتابن للألماني فيتل -بطل العالم أربع مرات- وكان الألماني قد عبر خط النهاية بفارق 57.1 ثانية عن الفائز.

وكان لويس هاميلتون قد حصل على المركز الأول في التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية من السباق متفوقا على زميله بوتاس.

وتقام المسابقة المقبلة من بطولات الجائزة الكبرى في البحرين يوم 31 من الشهر الجاري.

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