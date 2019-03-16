انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) (0) سيلتا فيجو.. أول انتصار لـ زيزو

يستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

الفريق العاصمي يخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد -القديم- زين الدين زيدان العائد لتولي المهمة خلفا لـ سانتياجو سولاري هذا الأسبوع.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما يحتل سيلتا المركز 18 برصيد 25 نقطة.

زيدان يخوض مباراته رقم 150 كمدرب لـ ريال مدريد، ويسعى لإعادة ريال مدريد للفوز على ملعبه بعد أن خسر آخر 4 مباريات خاضها في سانتياجو برنابيو.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق.77 جاريث بيل يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد بتسديدة يمينية

ق.67 جاريث بيل يراوغ عدة مدافعين ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها الحارس بلانكو

ق.65 تقنية الفيديو تؤكد شرعية الهدف

ق.62 فرانسيسكو إيسكو يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد عرضية كريم بنزيمة

ق.58 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على رافاييل فاران

ق.56 لوكا مودريتش يسجل الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.36 ركلة ركنية ينفذها كروس ويسددها سيرخيو راموس بجوار القائم مباشرة

ق.36 تسديدة قوية من مارسيلو وروبن بلانكو حارس مرمى سيلتا يتصدى

ق.30 تسديدة خارقة من جاريث بيل ترتد من عارضة سيلتا

ق.27 تسديدة قوية بعيدة المدى من توني كروس تمر مباشرة أعلى مرمى سيلتا

ق.16 كيلور نافاس يتألق ويبعد ضربة رأسية قوية من ماكسي جوميز

ق.11 ماكسي جوميز يطلق تسديدة بعيدة عن مرمى ريال مدريد لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية

ق.10 لعبة جماعية مميزة لـ ريال مدريد بين بنزيمة ومارسيلو الذي مرر إلى إيسكو، والأخير سدد لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية بعد اصطادمها بالدفاع

ق.7 عرضية قوية من مارسيلو في اتجاه كريم بنزيمة، وروبن بلانكو حارس مرمى سيلتا يبعدها في اللحظة الأخيرة قبل الوصول للفرنسي

ق.5 تبديل اضطراري مبكر لـ سيلتا بدخول فيسلي هويدت بدلا من دافيد خونكا الذي تعرّض لإصابة في العضلة الضامة

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل